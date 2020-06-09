В Минске автомобиль сбил на велодорожке 10-летнюю девочку

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске случилось ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель, девушка 1991 г.р., за рулем автомобиля "Ниссан" ехала по ул.Городецкой. При повороте на ул.Гинтовта она наехала на девочку 2010 г.р., которая

пересекала проезжую часть по велодорожке на электросамокате. Причем, для нее в это время на светофоре горел зеленый свет.

Девочка пострадала от наезда автомобиля и была доставлена в медучреждение. По предварительной информации, у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма легкой степени,

ушиб мягких тканей головы, ссадины.-0-