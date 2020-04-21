В Минске автомобиль сбил нетрезвого пешехода

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль наехал на нетрезвого пешехода, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 20 апреля около 21.40 20-летний водитель автомобиля "Ауди" ехал по улице Козлова со стороны улицы Платонова в направлении улицы Ботанической. На регулируемом пешеходном переходе он сбил мужчину, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 32-летний пострадавший с ушибами был доставлен в учреждение здравоохранения. После осмотра врачей мужчина отпущен домой. Установлено, что он был пьян.

Проводится проверка по факту ДТП.

Госавтоинспекция напоминает: появление на проезжей части нетрезвых пешеходов создает серьезную угрозу безопасности как для них самих, так и для других участников движения. Если вы увидели нетрезвого пешехода на дороге, ГАИ призывает незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.-0-