В Минске автомобиль сбил пешехода

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля "Пежо" ехал по Партизанскому проспекту со стороны ул.Нахимова в направлении ул.Буденного. На перекрестке с ул.Кошевого он наехал на пешехода, который двигался по регулируемому пешеходному переходу.

Пешеход госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-