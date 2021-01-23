В Минске автомобиль сбил пешехода - он умер в машине скорой помощи

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил пешехода - мужчина умер в машине скорой помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Дачиа Логан" 1984 года рождения двигался со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта и у дома №55 совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода", - рассказали в ГАИ.
Пешеход скончался после реанимационных действий в машине скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-