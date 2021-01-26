В Минске автомобиль сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу на красный

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 13.45 водитель 1966 года рождения, управляя автомашиной Datsun, двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Котовского в направлении улицы Шоссейной и наехал на мужчину 1930 года рождения, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.-0-