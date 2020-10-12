12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил протестующего, который блокировал проезжую часть. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"11 октября около 22.00 в Минске группа агрессивно настроенных граждан блокировала движение транспорта на проспекте Дзержинского. В какой-то момент иномарка красного цвета, которая ехала по проспекту со стороны улицы Космонавтов, сбила одного из участников блокировки. Водитель сразу же скрылся с места ДТП", - рассказали в МВД.

В результате наезда мужчина отделался ушибами и отказался от госпитализации. На него составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Сейчас городская ГАИ устанавливает личность водителя, совершившего наезд на мужчину, а также очевидцев происшествия.

ГАИ просит людей, располагающих информацией об инциденте, позвонить по телефонам 8 (017) 239-60-19 или 102.-0-