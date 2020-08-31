31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 18.11 автомобиль Volkswagen ехал по дворовому проезду у дома №20 по ул.Герасименко, где сбил ребенка 2009 года рождения, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей.

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работала следственно-оперативная группа.

ГАИ просит водителей быть внимательными и предусмотрительными, заблаговременно снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов. Родителей просят напомнить детям о необходимости соблюдать ПДД.-0-