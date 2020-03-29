В Минске автомобиль сбил ребенка на самокате

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске Lexus сбил ребенка на самокате. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероники Романьковой, водитель автомобиля Lexus двигался по ул. Богдановича со стороны пл. Бангалор в направлении ул. Некрасова. "При повороте направо совершил наезд на мальчика 2009 года рождения, который пересекал проезжую часть на самокате на зеленый сигнал светофора. От испуга ребенок стал убегать. Водитель окликнул мальчика и тот вернулся обратно. Вызвали скорую", - говорится в сообщении. Ребенок с ссадинами и черепно-мозговой травмой легкой степени доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей столичная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила проезда пешеходных переходов, движения по дворовой территории. Быть готовыми к внезапному появлению детей вблизи дороги. ГАИ также просит родителей напомнить своим детям о правилах поведения вблизи дороги и на улице.-0-