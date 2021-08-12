В Минске автомобиль сбил ребенка на самокате

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мальчик на самокате попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительной информации, сегодня около 17.50 49-летняя женщина на автомобиле "Ниссан" двигалась по ул.Ольшевского со стороны ул.Жудро. При повороте налево на ул. Петра Глебки водитель совершила наезд на 5-летнего мальчика, который на самокате пересекал проезжую часть вблизи пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора.В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступать дорогу пешеходам, которые переходят дорогу.-0-