7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил велосипедистку. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан", у дома 20 по пр.Победителей совершил наезд на девушку 1992 года рождения, которая была на велосипеде", - рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

Девушка доставлена в медицинское учреждение.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

ГАИ напоминает водителям о предельной бдительности и концентрации внимания при управлении автомобилем. Благоприятная погода способствует увеличению количества велосипедистов на улицах столицы.-0-