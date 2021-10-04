В Минске автомобиль сбил во дворе 22-летнего парня

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из столичных дворов мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня примерно в 17.40 39-летний водитель автомобиля "Тойота" двигался во дворе дома №1 по пр.Победителей и наехал на 22-летнего парня. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения. По предварительной информации, пострадавший в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в ведомстве.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям проявлять максимум внимания и осторожности при проезде дворовых территорий и местных проездов. "Скорость движения вашего автомобиля должна быть минимальной, чтобы в любой момент была возможность его остановить. Пешеходам, ступая на дорогу, нужно заранее убедиться, что водители вас видят и пропускают. Помните, что транспортное средство мгновенно остановить невозможно", - добавили в ГАИ.-0-