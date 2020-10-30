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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил во дворе несовершеннолетнего велосипедиста, водитель скрылся с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Столичная Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 25 октября около 13.50 во дворе дома 13/2 по улице Руссиянова. Неустановленный автомобиль темного цвета совершил наезд на велосипедиста 2007 года рождения. С места происшествия водитель скрылся", - рассказали в ГУВД.
ГАИ просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о произошедшем, сообщать по телефонам 8 (017) 239-60-19, 8(029) 707-39-22 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-