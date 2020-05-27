В Минске автомобиль сбил во дворе ребенка

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил во дворе ребенка. Такая информация размещена в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель Nissan ехал по дворовой территории д. 34 по ул. Козыревской и сбил мальчика 2013 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ГАИ информирует, что за четыре месяца текущего года с участием детей в возрасте до 18 лет зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 детей получили травмы и один погиб (10 - пешеходы, 9 - пассажиры). Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, во дворе, где из-за любой припаркованной машины под колеса автомобиля может выбежать ребенок. ГАИ рекомендует для безопасности во дворе снизить скорость до минимума.-0-