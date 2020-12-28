28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Пежо" 1990 года рождения, двигаясь по ул.Сурганова со стороны ул.Куйбышева, вблизи дома №43 совершил наезд на женщину 1973 года рождения, которая двигалась по пешеходному переходу. В момент ДТП специалисты ремонтировали светофорный объект, так как ночью в него врезался автомобиль такси", - рассказали в ГАИ.

Женщину доставили в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Советского РУВД.-0-