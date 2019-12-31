В Минске автомобиль совершил наезд на пешехода

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице легковушка сбила пешехода, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля "Ауди" при движении по улице Маяковского со стороны улицы Чижевских в направлении улицы Бородинской в районе дома №182 совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Женщина доставлена в учреждение здравоохранения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.

ГАИ напоминает пешеходам о необходимости пересечения проезжей части только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В преддверии праздников столичная Госавтоинспекция призывает и водителей, и пешеходов ответственно подходить к собственной безопасности и неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения.-0-