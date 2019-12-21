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21 декабря 2019, 20:53

В Минске автомобиль совершил наезд на велосипедиста

Фото УГАИ МВД Мингорисполкома
Фото УГАИ МВД Мингорисполкома

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, сегодня в 17.30 водитель автомобиля "Опель Корса" двигался по проспекту Дзержинского и при повороте направо в направлении улицы Космонавтов совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Велосипедист двигался не спешившись. Он доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам движения, что при движении по дороге в темное время суток и при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. При их отсутствии или неисправности велосипедист при условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 м или с наступлением темного времени суток должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой, руководствуясь требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов.

Данное требование дает возможность водителю транспортного средства рассматривать велосипедиста как пешехода и иметь больший запас времени для оценки складывающейся дорожной ситуации.

Водители также должны помнить, что пешеходный переход, на котором движение пешеходов через проезжую часть регулируется регулировщиком или светофором, называется регулируемым. На регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу пешеходам, не завершившим пересечение проезжей части.-0-

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