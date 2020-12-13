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13 декабря 2020, 01:00

В Минске автомобиль столкнулся с автобусом

Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Опель" двигался по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении улицы Голубева и из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с пассажирским автобусом "МАЗ", который двигался впереди.

По словам пассажиров автобуса, в автомобиле находились четверо - женщина и трое мужчин, однако прибывшие на место инспекторы не обнаружили одного из мужчин, который, предположительно, и являлся водителем. В настоящее время его личность устанавливается. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Пассажиры легковушки доставлены в больницу для обследования.

Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.

ГАИ напоминает, что за оставление места ДТП к водителю могут быть применены меры административной и уголовной ответственности. Согласно ч.2 ст.18.17 КоАП, за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность.-0-

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