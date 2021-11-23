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23 ноября 2021, 14:06

В Минске автомобиль столкнулся с трамваем

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись автомобиль и трамвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Кристины Шаховской, сегодня около 8.40 64-летняя женщина, управляя автомобилем "Ниссан", двигалась по ул.Ульяновской со стороны ул.Октябрьской в направлении ул.Энгельса. На пересечении с ул.Ленина она не выполнила требования дорожного знака 5.8.1 ПДД (направление движения по полосам), согласно которому движение по третьей полосе разрешено только прямо, начала совершать разворот и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении трамваем", - рассказали в ГАИ.

В ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю.-0-

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