12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ул. Ленина в Минске автомобиль въехал в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, сегодня около 7.00 водитель автомобиля "Пежо", двигаясь по ул. Ленина со стороны ул. Ульяновской в направлении ул. Смоленской, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, выбирать при движении безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал, избегать резких торможений и маневров.-0-