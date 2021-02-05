В Минске автомобиль въехал в осветительную мачту, водитель погиб

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась сегодня ночью около 2.20 на пр.Партизанском. По предварительной информации, 28-летний водитель "Мазды" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в мачту освещения. В аварии мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Госавтоинспекции напомнили: при выборе скорости водитель должен учитывать ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспорта, дорожные, метеорологические условия и другие факторы. "Стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим", - добавили в ГАИ.-0-