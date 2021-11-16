В Минске автомобиль въехал в осветительную мачту: водитель погиб

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Алибегова в результате ДТП погиб водитель "БМВ". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 9.00 35-летний водитель автомобиля "БМВ" двигался по улице Алибегова со стороны проспекта газеты "Правда" в направлении проспекта Дзержинского. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в опору осветительной мачты. Для деблокировки водителя понадобилась помощь спасателей. Несмотря на проведенные медиками на месте происшествия реанимационные мероприятия, водитель скончался", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится дополнительная проверка.

Дождь, скользкая дорога и плохая видимость значительно осложнили дорожную ситуацию в стране. Резко увеличилось количество ДТП с материальным ущербом, сообщили в МВД.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Выбирайте безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости, держите безопасную дистанцию и соблюдайте боковой интервал, избегайте беспорядочных перестроений и резких маневров, во время осадков включайте ближний свет фар. Помните, что пристегиваться необходимо всем пассажирам в автомобиле. Проявляйте особую осторожность при проезде пешеходных переходов. Пешеходам следует проявлять повышенное внимание при переходе проезжей части. Начинайте переход только убедившись, что все машины остановились на скользкой дороге. Обозначайте себя световозвращающими элементами.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях на дороги выведены дополнительные наряды ДПС ГАИ, которые работают с синими проблесковыми маячками, организуется проезд общественного транспорта, регулирование дорожного движения, контроль соблюдения ПДД.-0-