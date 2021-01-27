В Минске автомобиль въехал в осветительную мачту - водитель погибла

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль въехал в осветительную мачту - водитель скончалась на месте ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Предварительно установлено, что сегодня около 2.00 29-летняя водитель автомобиля Hyundai, проезжая вблизи дома №92 по проспекту Дзержинского, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на мачту освещения. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия", - рассказали в СК.

По данному факту УСК по городу Минску проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, просят обратиться в УСК по г.Минску по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19.

Следственный комитет обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, особенно в темное время суток. Учитывайте погодные условия при выборе скоростного режима.-0-