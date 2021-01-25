В Минске автомобиль врезался в дерево, а затем в столб

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль врезался сначала в дерево, а затем в столб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru 1988 года рождения двигался по улице Железнодорожной со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Суражской. Вблизи перекрестка Железнодорожная-Щорса он не справился с управлением, совершил наезд на дерево, а затем - на осветительную мачту. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ. Проводится проверка.

"Уважаемые водители, учитывайте погодные условия и состояние проезжей части. Будьте внимательны в пути. Не игнорируйте дорожные знаки, соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь во время движения. Помните, что от ваших действий зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и судьба других участников дорожного движения", - добавили в ГАИ.-0-