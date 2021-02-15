15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту и загорелся, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД горисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 5.28 водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Шкода", двигался по ул.Денисовской со стороны ул.Ванеева в направлении ул.Маяковского. В районе дома №35 он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. От удара транспортное средство загорелось", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

ГАИ просит водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортным средством. В сложных погодных условиях не следует совершать резких маневров и перестроений, а скорость нужно снижать плавно и заблаговременно.-0-