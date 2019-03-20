20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомойщик угнал машину клиента, милиция задержала 24-летнего парня, сообщили БЕЛТА во Фрунзенском РУВД Минска.

Сообщение об угоне поступило в милицию 17 марта от владельца авто. "Днем ранее он оставил автомобиль для химчистки салона в одной из автомоек. Через некоторое время мужчине сообщили, что его автомобиль уехал из автомойки. Отследив машину по средствам навигации, заявитель установил, что она движется по МКАД, и позвонил в милицию, - рассказали в РУВД. - Правоохранители выяснили, что угнал автомобиль один из мойщиков. Скрываясь от сотрудников милиции, молодой человек совершил на угнанной машине ДТП, после чего оставил место аварии и скрылся в неизвестном направлении".

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали злоумышленника в Логойске. Материалы проверки переданы во Фрунзенский РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Ранее парень был судим.-0-