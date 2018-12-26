В Минске бесправник на легковушке врезался в разделительное ограждение и погиб

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин 25 декабря на машине "Форд" ударился в разделительное ограждение и погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло после часа ночи. По информации МВД, мужчина сел за руль, не имея водительского удостоверения.

На время праздничных и выходных дней столичная Госавтоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы. С 22 по 25 декабря вечером и ночью проводились усиленные отработки. Выявлено 29 пьяных водителей и 74 бесправника. За превышение скоростного режима привлечены 20 автолюбителей.

Особое внимание ГАИ уделяет обеспечению безопасности в местах массового скопления людей, а также проведению комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей. В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин (1 БВ равна Br24,5) с лишением права управления на срок 3 года. То же наказание ожидает тех, кто пустил за руль пьяного, отказался от освидетельствования.

За такое же нарушение в течение года после привлечения к административной ответственности наступает ответственность уголовная (штраф, исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест до 6 месяцев). Кроме того, применяется специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности.-0-