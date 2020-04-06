В Минске бесправник пытался скрыться от ГАИ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, 5 апреля около 21.07 водитель автомобиля Opel 1997 года рождения ехал по ул.Филимонова со стороны пр.Независимости в направлении ул.Парниковой. Он не выполнил неоднократные требования сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. Мужчину задержали.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.18.21 КоАП, санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (сейчас одна БВ составляет Br27) с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения. Во время разбирательства было установлено, что водитель пытался скрыться, так как лишен права управления транспортными средствами - в настоящее время он также привлечен по ч.1 ст.18.19 КоАП.-0-