В Минске бесправник пытался скрыться от ГАИ

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ в Минске преследовали бесправника, превысившего скоростной режим, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на ул.Орловской около 23.00 6 марта. В поле зрения сотрудников отдела ГАИ Центрального РУВД столицы попал автомобиль Volkswagen, двигавшийся с превышением скорости. Прибор измерения скоростного режима у инспектора зафиксировал отметку в 112 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

Сотрудники ГАИ незамедлительно направились за автомобилем и с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации подали сигнал об остановке транспортного средства. Однако водитель Volkswagen проигнорировал это требование и продолжил движение.

"Экипаж ГАИ начал преследование. Пытаясь скрыться, водитель не снижал скорость, проехал на запрещающий сигнал светофора, нарушил требование дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения, когда это было запрещено. Заехав в тупик на ул.Каховской, он покинул транспортное средство и предпринял попытку к бегству. Однако вскоре был задержан инспекторами ГАИ", - говорится в сообщении.

Оказалось, что мужчина таким образом решил избежать наказания за езду без прав.

Действиям нарушителя дана правовая оценка.-0-