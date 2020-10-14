14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске блокировавшая дорогу компания избила водителя и пассажира иномарки. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 13 октября на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова десять человек перекрыли проезжую часть, заблокировав движение транспорта. В это время к перекрестку подъехал Ford: 27-летний водитель и его 23-летний брат вышли из машины и попросили протестующих освободить дорогу. Компания ответила агрессивно, однако согласилась пропустить транспорт.

"Проезжая мимо протестующих, братья услышали, как в их автомобиль что-то бросили либо ударили по кузову. Они остановились, чтобы выяснить, кто и зачем это сделал. С компанией завязалась словесная перепалка, а затем драка. В результате потасовки водителя и пассажира, несмотря на их активное сопротивление, избили. Кроме того, владельцу авто распылили в глаза перцовый газ", - отметила Ольга Чемоданова.

В итоге нападавшие разбежались. В последующем оперативникам удалось установить участников избиения. Среди них - 38-летняя минчанка. Женщину задержали. В настоящий момент с ее участием проводятся следственные действия. К слову, женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за рубежом. В Беларуси ее судили за хулиганство и умышленное уничтожение (повреждение) имущества, а в Швеции - за покушение на убийство.

Как добавили в Следственном комитете, по факту организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, а также активного участия в них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 УК.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции продолжают устанавливать других людей, причастных к совершению преступления.-0-