19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске братья похитили со стройки дорогостоящую сантехнику, сообщили БЕЛТА в МВД.

На днях после полуночи постовой милиционер Первомайского отдела охраны заметил по камерам видеонаблюдения, как со строящегося объекта двое неизвестных грузят в машину несколько коробок. Там находилась дорогостоящая сантехника стоимостью около Br2 тыс.

Прибывшие милиционеры задержали двоих минчан, один из которых ранее работал на этом объекте. Похитители оказались братьями: старший попросил младшего о помощи в перевозке груза. Младший из братьев ранее к ответственности не привлекался, а старший уже имел судимость за кражу.

Мужчины попытались объяснить правоохранителям, что украденные краны непригодны к использованию, а их вывоз согласован с руководством. Однако ни документов, ни товарных накладных у задержанных не оказалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-