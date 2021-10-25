В Минске будут судить двух парней за кражу более $11 тыс.

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело о краже более $11 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Перед судом предстанут ранее несудимые 15-летний житель столицы, которому инкриминирована кража в крупном размере, а также 18-летний, которому наряду с кражей вменено в вину вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

По материалам дела обвиняемые - студент второго курса одного из минских вузов и учащийся 9-го класса частной школы - часто проводили время у общего знакомого. Однажды тот решил похвастаться перед своими друзьями и показал, где его родители хранили сбережения. Путем уговоров и обещаний старший фигурант склонил товарища украсть эти накопления, что молодые люди и сделали в несколько приемов. Похищенные деньги в сумме $11,1 тыс. обвиняемые тратили на свои нужды: приобрели мобильные телефоны, наушники, часы и дорогую одежду.

В ходе предварительного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Меры пресечения при направлении дела в суд прокурор оставил прежними - личное поручительство и отдачу несовершеннолетнего под присмотр.-0-