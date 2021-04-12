В Минске будут судить мужчину, обучавшего в Telegram противодействию милиции

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который обучал других в Telegram противодействию милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Фигуранту инкриминирована организация с июня по ноябрь 2020 года в столице групповых действий, нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, активное в них участие. Также он обвиняется в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел.

По материалам дела, мужчина в мессенджере Telegram создал чат, в котором обучал его участников методам взаимодействия, рассказывал, как наиболее эффективно можно уклониться от преследования и задержания правоохранителями. Он активно агитировал людей участвовать в противоправных действиях на улицах, распределял их роли и информировал о дальнейших планах.

Обвиняемый и сам во время несанкционированных акций выходил на проезжую часть и перекрывал движение транспорта, в том числе общественного. На требования милиционеров прекратить противоправные действия не реагировал.

Желая уклониться от задержания и привлечения к ответственности, он применил к сотрудникам ОВД физическое насилие.

Избранную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-