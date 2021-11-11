В Минске будут судить мужчину за поджог 15 контейнеров для мусора

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, которому инкриминировано уничтожение чужого имущества общеопасным способом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
По материалам дела, обвиняемый на территории Партизанского района столицы поджег 15 мусорных контейнеров, из-за чего огнем также был поврежден автомобиль вблизи места пожара. Сумма ущерба составила Br6,7 тыс.
Мужчина признал вину в полном объеме. По ночам на мусорных площадках он занимался сбором вторичного сырья и бутылок, а поджоги контейнеров совершил, поскольку был возмущен, что люди не занимались раздельным сбором мусора.
После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления.
Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-