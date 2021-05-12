В Минске будут судить мужчину за сопротивление военнослужащим внутренних войск

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска завершила предварительное расследование и направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего минчанина, которому инкриминировано сопротивление военнослужащим внутренних войск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В Минске в районе улицы Плеханова в феврале мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на просьбу проследовать с военнослужащими в территориальное УВД для разбирательства, оказал сопротивление и ударил потерпевших.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.

При направлении уголовного дела в суд избранную меру пресечения в виде залога прокурор оставил без изменения.-0-