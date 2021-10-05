В Минске будут судить нарушившего безопасную работу транспорта мужчину

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 42-летнего местного жителя, который в марте этого года вышел на красный на проезжую часть и нарушил безопасную работу транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемому инкриминировано нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.321 УК.

По материалам дела, фигурант 3 марта 2021 года на ул.Немига в Минске вышел на красный сигнал пешеходного светофора на проезжую часть дороги и остановился перед троллейбусом, который ехал в направлении ул.Романовская Слобода. Водитель вынужден был применить меры экстренного торможения, чтобы избежать наезда на пешехода. В результате пассажир, который был в салоне троллейбуса, упал и травмировался.

После изучения материалов дела в прокуратуре г.Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем и полном исследовании обстоятельств преступления.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по г.Минск. Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-