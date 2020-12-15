В Минске будут судить предпринимателя за повреждение видеокамеры и попытку ударить милиционера

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что в момент противоправных действий обвиняемый был нетрезв. Находясь в Минске вблизи места проведения несанкционированного массового мероприятия, он заметил, что сотрудники милиции снимали происходящее на видеокамеру. Мужчина ударил рукой по камере и повредил ее. Затем толкнул милиционера и попытался нанести ему не менее двух ударов в голову и туловище, но сотрудник УВД уклонился от нападения.

Имуществу ГУВД Минского горисполкома причинен вред на Br540, в ходе предварительного следствия он не был возмещен. Прокуратура предъявила иск к обвиняемому на эту сумму. На его имущество ранее был наложен арест.

Обвиняемый свою вину не признал. Ранее он был судим за хулиганство.

Избранную к фигуранту меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Советского (Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-