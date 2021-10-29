В Минске будут судить таксиста-бесправника

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее несудимого 59-летнего местного жителя, который перевозил людей на такси без права управления автомобилем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Согласно материалам дела, обвиняемый в 2020 году определением суда ограничен в праве управления автомобилем в связи с наличием исполнительных производств по взысканию с него многочисленных штрафов.

Несмотря на отсутствие такого специального права, он вел деятельность по перевозке пассажиров. В апреле и мае 2021 года постановлениями судов его привлекли к ответственности по ч.1 и ч.2 ст.18.14 Кодекса об административных правонарушениях.

Остановив водителя, который продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров, сотрудники ГАИ установили, что мужчина неоднократно управлял транспортным средством не имея водительского удостоверения.

После изучения материалов дела в прокуратуре Октябрьского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления.

Уголовное дело находилось в производстве Октябрьского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-