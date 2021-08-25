В Минске будут судить водителя за наезд на женщину с ребенком на остановке

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении 73-летнего жителя столицы, который наехал на остановочный пункт, из-за чего двое прохожих получили тяжкие травмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.Водителю инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.Как следует из материалов дела, обвиняемый 26 марта 2021 года, управляя технически неисправным автомобилем Volkswagen Touran, ехал по проспекту Дзержинского в Минске со стороны МКАД в направлении улицы Есенина. При перестроении водитель столкнулся с ехавшим впереди Renault, но не остановился. На полосе встречного движения он въехал в легковой Mitsubishi. Затем обвиняемый выехал за пределы проезжей части и наехал на остановку "Станция метро "Малиновка", где были три человека. Женщина с малолетним ребенком получили тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.При изучении материалов дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления.Прокурор, направляя дело в суд, с учетом личности обвиняемого и характера содеянного изменил ранее избранную меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на запрет определенных действий - управлять транспортным средством.-0-