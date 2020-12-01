В Минске будут судить женщину за блокировку дороги

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней ранее судимой женщины, которая участвовала в блокировании движения транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Как следует из материалов дела, обвиняемая 13 октября около 22.30 на проспекте Рокоссовского в Минске "с иными лицами организовала групповые действия, которые грубо нарушили общественный порядок и работу транспорта". Они вышли на проезжую часть и блокировали движение, тем самым препятствуя перевозке пассажиров и перемещению других участников дорожного движения.
В ходе предварительного следствия женщина от дачи показаний отказалась.
Обвиняемая заключена под стражу. Прокурор не увидел оснований для изменения или отмены этой меры пресечения.
Уголовное дело находилось в производстве Ленинского (города Минска) районного отдела Следственного комитета.
В прокуратуре напомнили, что в санкции ч.1 ст.342 УК, по которой проходит фигурантка, в качестве одного из наказаний есть и лишение свободы сроком до 3 лет, ответственность по этому составу преступления наступает с 16 лет.-0-