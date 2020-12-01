В Минске будут судить женщину за блокировку дороги

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:59 Торговую сеть оштрафовали более чем на Br45 тыс. за нарушения при формировании цен Регионы
16:54 В Германии автомобиль выехал на пешеходную зону, есть погибшие В мире
16:53 ФОТОФАКТ: Зимний Минск Регионы
16:46 "Белоруснефть" утвердила программу сейсморазведки в Южной зоне Припятского прогиба на пятилетку Экономика
16:33 Жертвами тропического шторма "Гати" в Сомали стали девять человек В мире
16:31 "Белнефтехим" планирует в 2021 году переработку на белорусских НПЗ около 18 млн т нефти Экономика
16:30 Гомельский медуниверситет увеличил число волонтерских отрядов для помощи пациентам с COVID-19 Регионы
16:28 Претенденты на поставку медоборудования торговались на электронном аукционе более 18 часов Экономика
16:27 Бывший служащий Елизаветы II признался в кражах из Букингемского дворца В мире
16:19 В Минске будут судить женщину за блокировку дороги Происшествия
16:18 В Вилейке легковушка сбила женщину на пешеходном переходе Происшествия
16:17 Нижевич: предложений о полной отмене дорожного сбора в парламент не поступало Общество
16:14 Головченко ждет от нефтехимического комплекса повышения эффективности и диверсификации поставок Экономика
16:11 Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Президент
16:07 Платформу с олимпийскими кольцами вернули в залив Токио Спорт
16:05 Шесть автомобилей попали в ДТП в Бресте Происшествия
15:56 Белорусский фонд мира наградит медработников за лечение пациентов с COVID-19 Регионы
15:56 "Белнефтехим" оценивает в $8,8 млрд инвестиции в реализацию стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года Экономика
15:53 Томас Бах будет единственным кандидатом на выборах президента МОК в 2021 году Спорт
15:47 В Гродно завершено расследование дела о насилии в отношении сотрудников милиции Происшествия
15:36 Подозреваемый в убийствах 26 женщин задержан в Татарстане В мире
15:22 Войтов: студентов нужно больше обучать работе в мировом экономическом пространстве и ведению бизнеса Общество
15:22 Головченко представит программу деятельности правительства до 2025 года в Овальном зале 2 декабря Общество
15:22 ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на кухонные и столовые приборы из КНР на 5 лет Экономика
15:16 ВВП Грузии за 10 месяцев снизился на 5,1% В мире
15:11 В агрогородке под Гродно начала работу амбулатория врачей общей практики Регионы
15:09 С начала года в Минской области по вине нетрезвых водителей погибли 33 человека Происшествия
15:06 Мужчина попал под поезд в Барановичском районе Происшествия
15:04 В Беларуси количество потребляемой электромобилями энергии за год увеличилось в 4 раза Экономика
14:58 Милиция ищет потерпевших от мошеннических действий жительницы Борисова Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
01 декабря 2020, 16:19

В Минске будут судить женщину за блокировку дороги

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней ранее судимой женщины, которая участвовала в блокировании движения транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как следует из материалов дела, обвиняемая 13 октября около 22.30 на проспекте Рокоссовского в Минске "с иными лицами организовала групповые действия, которые грубо нарушили общественный порядок и работу транспорта". Они вышли на проезжую часть и блокировали движение, тем самым препятствуя перевозке пассажиров и перемещению других участников дорожного движения.

В ходе предварительного следствия женщина от дачи показаний отказалась.

Обвиняемая заключена под стражу. Прокурор не увидел оснований для изменения или отмены этой меры пресечения.

Уголовное дело находилось в производстве Ленинского (города Минска) районного отдела Следственного комитета.

В прокуратуре напомнили, что в санкции ч.1 ст.342 УК, по которой проходит фигурантка, в качестве одного из наказаний есть и лишение свободы сроком до 3 лет, ответственность по этому составу преступления наступает с 16 лет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск прокуратура суд
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Вилейке легковушка сбила женщину на пешеходном переходе
Фото из архива Шесть автомобилей попали в ДТП в Бресте
Фото из архива В Гродно завершено расследование дела о насилии в отношении сотрудников милиции
Фото из архива С начала года в Минской области по вине нетрезвых водителей погибли 33 человека
Фото из архива Мужчина попал под поезд в Барановичском районе
Фото из архива Милиция ищет потерпевших от мошеннических действий жительницы Борисова
Главное
Фото из архива Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря: что еще изменится
Головченко ждет от нефтехимического комплекса повышения эффективности и диверсификации поставок
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893
В Беларуси утверждены сроки ввода АЭС
Топ-новости
Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше
Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области
Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря
Народная дипломатия открывает путь к новым форматам взаимодействия Беларуси и Китая - Иванова
Запас СИЗов в региональных и столичных медучреждениях достаточен - отраслевой профсоюз
В Беларуси количество потребляемой электромобилями энергии за год увеличилось в 4 раза
Нижевич: предложений о полной отмене дорожного сбора в парламент не поступало
Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ состоялось в режиме видео-конференц-связи
"Белоруснефть" утвердила программу сейсморазведки в Южной зоне Припятского прогиба на пятилетку
С начала года в Минской области по вине нетрезвых водителей погибли 33 человека
В Вооруженных Силах Беларуси начинается новый учебный год
Авдонин: новый пакет санкций по Беларуси усугубит кризис отношений с Западом
Симуляционный центр имитации "красной" зоны открыли в Гродненском медуниверситете
Белорусский лен представлен в японской префектуре Сага
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.