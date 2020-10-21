В Минске будут судить женщину за сопротивление сотруднику ОВД при задержании

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будут судить 29-летнюю женщину, которая обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Как следует из материалов дела, милиционеры 29 августа на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске увидели колонну из молодых людей, во главе которой шли обвиняемая и ее брат. Они координировали людей, скандировали лозунги, тем самым совершили административное правонарушение.

Увидев служебный автомобиль, обвиняемая стала убегать. При этом она призывала людей спрятаться в троллейбусе. Из-за необходимости задержания женщины, скрывшейся в общественном транспорте, сотрудники милиции зашли в него. При задержании обвиняемая начала громко кричать, активно сопротивлялась сотруднику ОВД: хватала за одежду, руки, укусила за левое бедро.

Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело. Ранее избранную меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Центрального (Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-