В Минске бухгалтер присвоила более Br102 тыс. со счета кооператива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее судимая бухгалтер вновь похищала денежные средства: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 31-летняя минчанка, являясь бухгалтером потребительского жилищно-строительного кооператива в агрогородке Сеница Минского района, с января 2020 года по сентябрь этого года систематически перечисляла себе денежные средства со счета кооператива. Для этих целей она использовала переданный ей ключ системы "Клиент-Банк". Общая сумма денежных средств, которыми подобным образом завладела женщина, составила более Br102 тыс.

Узденский районный отдел Следственного комитета в отношении бухгалтера возбудил уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в особо крупном размере) УК.

"Примечательно, что несколько лет назад она уже была судима за совершение хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Вместе с тем на путь исправления не стала и вновь совершила тяжкое коррупционное преступление", - добавили в СК.-0-