В Минске бывший работник проник в ресторан и похитил из сейфа Br1,6 тыс.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили личность минчанина, который из сейфа ресторана похитил денежные средства на сумму Br1,6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Центральное РУВД Минска обратилась администрация столичного ресторана с заявлением, что из сейфа заведения похищена крупная сумма денежных средств. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 28-летнего минчанина, ранее работавшего поваром в ресторане, где было совершено хищение", - рассказали в ГУВД.

Выяснилось, что спустя несколько часов после закрытия заведения молодой человек, воспользовавшись ключами от входной двери, которые не возвратил после своего увольнения, проник в ресторан. Не обнаружив денежных средств в кассе, задержанный обратил внимание, что в замочной скважине сейфа находится ключ. Открыв сейф, молодой человек похитил из него все денежные средства в сумме около Br1,6 тыс. Часть денег минчанин израсходовал на личные нужды.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-