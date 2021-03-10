В Минске четверо несовершеннолетних блокировали железнодорожные пути

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо несовершеннолетних блокировали железнодорожные пути. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"7 марта сотрудникам Минского отдела внутренних дел на транспорте поступило сообщение от граждан о том, что неизвестные бросают на железнодорожные пути покрышки. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции увидели четверых подростков, которые в последующем были доставлены в районное управление внутренних дел для разбирательств. Ими оказались несовершеннолетние 10, 12, 14 и 16 лет", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что это не первый эпизод противоправных действий несовершеннолетних: днем ранее школьники аналогичным способом заблокировали железнодорожное сообщение, остановив поезда. Свой поступок они объяснили тем, что хотели таким образом поиграть. На данный момент проводятся разбирательства, в ближайшее время правоохранителями будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних.

"Правоохранители напоминают, что досуг подрастающего поколения при недостаточной культуре его организации зачастую приводит к росту преступности среди несовершеннолетних. Проводя свободное время с детьми, родители должны учитывать, что для детей необходимо разнообразие форм досуга. Выбор форм проведения свободного времени проходит в каждой семье с учетом ее интересов, склонностей, возможностей. Именно родители несут ответственность за интересный, а главное - правильный досуг ребенка на протяжении его детства и юности", - добавили в ГУВД. -0-