В Минске четверых мужчин будут судить за злостное хулиганство

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о злостном хулиганстве и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, около 2.00 5 января четверо молодых людей разрисовали киоск "Табакерка" на улице Матусевича в Минске, после чего находились около него. В это время возле них остановился проезжавший мимо патрульный наряд. При проверке документов и установлении личности, 30-летний житель Бреста распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с остальными участниками преступления, но был задержан. При личном обыске у него в пакете обнаружили баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик. Спустя некоторое время правоохранители установили и задержали остальных фигурантов: 23-летнего брата задержанного, его 21-летнего и 28-летнего товарищей", - рассказали в СК.

Установлено, что это не единственный эпизод их противоправной деятельности: за несколько часов до задержания молодые люди успели разрисовать еще несколько объектов в Минске.

По материалам уголовного дела, трое из фигурантов проживали в одной съемной квартире и были подписчиками районных Telegram-каналов. При допросе некоторые обвиняемые утверждали, что совершали противоправные действия по призывам деструктивных Telegram-каналов.

Следователи допросили обвиняемых и потерпевшего, к материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.

30-летнему жителю Бреста предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) и ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), еще троим фигурантам - по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) УК. Все обвиняемые заключены под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-