В Минске девятиклассник "заминировал" школу и детсад

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники уголовного розыска установили девятиклассника, который отправлял заведомо ложные сообщения об опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"15-летний минчанин разыграл настоящую детективную историю, установив в телефоне специальное приложение. С его помощью он отправлял себе смс с выдуманных номеров. Сначала прислал несколько сообщений о мнимом преследовании неизвестными, которые вымогали 2,5 тыс. российских рублей. После за невыполнение условий пошли "угрозы" взорвать его школу, а также детский сад. В надежде получить нужную сумму для расчета с "шантажистами", парень позвонил в общественное объединение по защите детей. Оттуда информация была передана в милицию", - рассказали в ГУВД.

На местах взрывных устройств правоохранители не обнаружили, а в последующем разоблачили и обман школьника.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение.-0-