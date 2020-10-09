В Минске девушка и четверо парней ограбили иностранца

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики столичной милиции раскрыли разбойное нападение на 30-летнего гражданина Ирака. Подробности истории рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Девушка легкого поведения познакомилась с потерпевшим в интернете и 7 октября договорилась встретиться у него в квартире для оказания секс-услуг. С ее слов, об этом она рассказала своим знакомым, один из которых и предложил совершить преступление, - сообщила Ольга Чемоданова. - Находясь в гостях у иностранца, девушка пообещала, что скоро к ним присоединится подруга. Однако когда раздался звонок в дверь, мужчина увидел на пороге четверых парней, которые его избили и забрали $300".

Подозреваемые скрылись, разделив деньги между собой. Правоохранители задержали всех по горячим следам: 19-летнюю девушку и четверых парней в возрасте от 15 до 19 лет. Все минчане. Как они сами пояснили, решились на преступление в надежде на то, что иностранец не будет обращаться в милицию.

К тому же они были уверены, что все силы правоохранителей брошены на пресечение протестов, поэтому планировали по аналогичной схеме совершить еще два преступления в тот же день. "И это не удивительно: задержанные сами являются активными участниками несанкционированных массовых мероприятий. За это и не только они привлекались к административной ответственности", - добавила Ольга Чемоданова.

У одного из фигурантов уже имеется судимость за кражу, а его подельник является подследственным по уголовному делу за хулиганство.

Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц. Подозреваемые водворены в ИВС.-0-