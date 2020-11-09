В Минске девушка перебегала дорогу и попала под машину

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске девушка перебегала проезжую часть и попала под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1949 года рождения на автомобиле "Киа" двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Кульман в направлении улицы В.Хоружей во второй полосе для движения. Вблизи дома №84 по улице Кропоткина он совершил наезд на девушку 1998 года рождения, которая перебегала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ГАИ.

Девушка была доставлена в учреждение здравоохранения для осмотра.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"По статистике большая часть ДТП с травмированными пешеходами происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. Пешеходы не убеждаются в безопасности выхода на дорогу, а водители не успевают вовремя среагировать, так как несвоевременно сбавляют скорость при подъезде к переходу. Давайте сделаем пешеходный переход безопасным вместе. Будем внимательнее и осмотрительнее", - добавили в ГАИ.-0-