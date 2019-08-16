В Минске девушка сбила двух человек на пешеходном переходе

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло на улице Лещинского во Фрунзенском районе столицы, сообщается в Telegram-канале.
Двое пешеходов (предположительно, в нетрезвом состоянии) вышли из-за припаркованных автомашин на пешеходный переход. Водитель автомобиля "Тойота Рав 4" (девушка 89 г.р.), двигаясь по второй полосе со стороны ул.Притыцкого в направлении ул.Матусевича с небольшой скоростью, по словам очевидцев, не заметила пешеходов и совершила наезд на них.
Один пешеход с травмами был госпитализирован. Второго осматривают врачи "скорой помощи". На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики.-0-
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