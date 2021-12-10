В Минске директор автошколы и его пособник за взятки заключены под стражу

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о пособничестве в даче взятки, мошенничестве, получении взятки и служебном подлоге. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В ходе расследования установлено, что в период с октября 2020 года по май 2021 года 35-летний житель столицы, находясь на территории Минска, Минского района и Республики Грузия, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами 3 граждан на общую сумму более $2 тыс.

Следствием установлено, что мужчина как самостоятельно, так и посредством супруги, не осведомленной о его преступной деятельности, осуществлял пособничество 6 лицам в даче взятки должностному лицу - 51-летнему директору одной из столичных автошкол за разрешение не посещать теоретические и практические занятия, за прием экзаменов без получения надлежащих знаний, практических умений и навыков, за составление и выдачу свидетельства о подготовке, переподготовке водителей транспортных средств, а также за благоприятное решение вопроса о сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортными средствами в ГАИ.

Фигурант уверял граждан, что никакой выгоды не имеет, а лишь просто хочет помочь. Для убедительности он сообщал, что взяткополучатель является бывшим сотрудником одного из военизированных ведомств Республики Беларусь. Размер суммы, предназначенной для взятки, варьировался от $100 до $2500. В некоторых случаях часть полученных денег обвиняемый тратил на свое усмотрение, а вторую часть передавал должностному лицу. Всего директором были получены в качестве взятки денежные средства на общую сумму свыше 300 базовых величин.

После получения денег директор автошколы, не беспокоясь о правовых последствиях и здоровье граждан, которые могли стать жертвами ДТП с участием водителей, "подготовленных" руководимой им автошколой, вносил заведомо ложные сведения и записи в протоколы экзаменационных комиссий и на их основании выдавал заведомо ложные документы об окончании обучения, тем самым совершая служебный подлог.

В ходе расследования проведены осмотр места происшествия, документов и аудиофайлов, по местам жительства фигурантов проведены обыски, допрошены обвиняемые и свидетели, проведен ряд очных ставок. Собран характеризующий материал, согласно которому мужчины являются добропорядочными семьянинами и ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Следователем о выявленных фактах получения взяток проинформирована ГАИ с указанием наименования автошколы с целью более тщательной проверки знаний при приеме квалификационных экзаменов.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы по статьям о пособничестве в даче взятки, мошенничестве, служебном подлоге Уголовного кодекса.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-