В Минске директор филиала ОДО привлечен к ответственности за задержку зарплаты

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске директор филиала одного из ОДО привлечен к административной ответственности за несвоевременно выплаченную работникам зарплату, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Нарушения были установлены прокуратурой Октябрьского района Минска после изучения информации, которая поступила из комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и главного статистического управления столицы.

Как установлено, в филиале ОДО деньги за июль 2021 года в размере Br12,2 тыс. сотрудники предприятия получили только в сентябре 2021 года.

По инициативе прокуратуры директор филиала привлечен к административной ответственности, а также официально предупрежден о недопустимости повторного нарушения законодательства о труде, в том числе в плане соблюдения установленного порядка его оплаты.-0-